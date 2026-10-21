TFF çipli top teknolojisi için ihaleye çıkıyor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çipli top teknolojisi kapsamında 18 stadyumda kablolama ve altyapı kurulumu için ihale gerçekleştireceğini duyurdu.

TFF’DEN AÇIKLAMA

TFF’den konuya yönelik yapılan açıklamada, ihaleye katılmak isteyenler için tarih verildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çipli top teknolojisi kapsamında 18 stadyumda kablolama ve altyapı kurulumu hizmeti için ihale düzenlenecektir.”

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İHALE TEKLİFİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

İhaleye teklif verecek şirketlerin tekliflerini kapalı zarf usulüyle veya postayla, Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, Çayağzı Köyü, Riva, Beykoz/İstanbul adresindeki TFF Satın Alma Direktörlüğüne 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 16.00’e kadar teslim etmeleri gerekiyor.

ÇİPLİ TOP TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Dünya Kupası’nda da kullanılan çipli top teknolojisi, dış görünüşüyle standart bir futbol topundan farksızdır. Ancak merkezinde yüksek hassasiyetli bir sensör sistemi bulunan teknolojik bir spor ekipmanıdır. Topun iç bölümüne ağırlık merkezini bozmayacak biçimde yerleştirilen mikroçipler, VAR ofsayt otomatik sistemiyle entegre bir şekilde çalışmaktadır.

Sensörler, topun hareketini ve futbolcuların topa ilk temas anını milisaniyelik hassasiyetle takip ederek elde ettikleri verileri anlık olarak Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezine göndermektedir. Böylece insan gözünün kaçırabileceği pas çıkış anları ya da temas noktaları daha hassas biçimde belirlenebilmektedir.