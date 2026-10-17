Memurun fazla mesai ücretinde yüzde 20’ye yakın zam: İşte zamlı tutarlar

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2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nden elde edilen verilere göre, memurların saat başı fazla mesai ücretleri ile harcırah tutarları 2027’de yaklaşık yüzde 20 zamlanacak.

1 OCAK 2027 İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Düzenlemenin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olması beklenirken, standart mesai ücreti 16,55 liradan 19,85 liraya çıkarılacak. Ayrıca, TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın yurt içi gündeliği 1.260 lira oldu.

YÜZDE 20 ZAM

Devlet memurlarının 2027’de alacağı fazla mesai ücretleri ve görevlendirmelerde ödenecek yurt içi gündelik tutarları netleşirken, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre gelecek yıl saat başı fazla mesai ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı.

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SAAT BAŞI ÜCRET 19,85 TL OLDU

Genel ve özel kadrolardaki mesai sınırları ve yeni saatlik ödeme miktarlarına göre, saat başı fazla mesai ücreti 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olmak üzere 16,55 liradan 19,85 liraya çıkarıldı.

SAAT BAŞI 21,15 TL ÖDEME

Bunun yanı sıra, bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan makam şoförleri dâhil çalışanlara ayda en fazla 90 saat, genel müdürlüklerin merkez şoförlerine de ayda en fazla 90 saat olmak üzere saat başına 21,15 lira ödeme yapılacak. Bu tutar, eski düzenlemeye göre 17,60 lira seviyesindeydi.

Kurul başkanları, genel müdürler, valiler, rektörler ve belediye başkanlarıyla çalışan personele, her makam için aylık toplam 450 saati ve personel başına 90 saati aşmamak şartıyla saat başına 21,15 lira ödeme yapılacak.

KYK ve üniversite yurtlarında izin verilemeyen çalışana, ayda en fazla 90 saat olmak üzere saat başına 19,85 lira verilecek.

SAAT BAŞI 33,85 TL ÖDEME

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan idari personele, ayda en fazla 100 saat olmak üzere mesai sonrasında saat başına 33,85 lira ödenecek.

TBMM BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI İÇİN YENİ TUTAR

Öte yandan, TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı için yurt içi günlük tutarları da yeniden belirlenirken bu tutar 925 liradan 1.260 liraya çıkarıldı.

GÜNLÜK 1.230 TL’YE YÜKSELTİLDİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri ve orgenerallerin gündeliği 900 liradan 1.230 liraya yükseltilirken, ek göstergesi 8 bin ve daha yüksek olan kadrolardaki memurlar için gündelik 1.210 lira olarak belirlendi.

Son olarak, en alt kademedeki memura ödenecek yurt içi günlük tutarı ise 1.160 lira oldu.