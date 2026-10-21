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Fon soruşturmasında 31 gözaltı kararı

Sermaye piyasalarındaki gelişmelere yönelik soruşturmada, halka açık 4 şirket üzerinde gerçekleştirilen inceleme sonucunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Eklenme 21.10.2026 - 09:59
Güncellenme 21.10.2026 - 10:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen fon soruşturmasında yeni bir operasyon yapılırken, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde halka açık 4 şirkete yönelik inceleme gerçekleştirildi.

HANGİ PAYLAR İNCELENDİ?

Başsavcılığın konuya yönelik yaptığı açıklamada, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarının incelendiği belirtildi.

31 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İnceleme, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) gönderilen raporlar ve gerçekleştirilen yazılı müracaatların ardından yapılırken inceleme sonucunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Başsavcılığın konuya yönelik yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat kapsamında titizlikle devam etmektedir.”

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