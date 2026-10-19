Fransa’da gerilim tırmanıyor: Bölgesel sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Fransa’da artan hayat pahalılığına ve eğitim şartlarına karşı başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüşürken hükümet, valilerden kısmi ve bölgesel sokağa çıkma yasakları uygulamalarını talep etti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Başbakan Sebastien Lecornu, hafta sonu pek çok şehirde düzenlenen protestoların ardından yaşanan çatışma, kundaklama ve yağma olayları nedeniyle valilerden sokağa çıkma yasağı uygulanmasını istedi.

Kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi amacıyla valilere, ihtiyaç duyulan bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatını veren Lecornu, böylece olayların durdurulmasını hedefliyor.

Haber Devam Ediyor

OLAYLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELERDE UYGULANACAK

Yeni önlemler, Fransa genelinde tek bir yasak yerine olayların arttığı bölgelerde kısmi ve yerel kısıtlamalar getirilmesini öngörürken, yasakların hangi şehirlerde ve hangi saatlerde uygulanacağına ilişkin detaylar henüz belli olmadı.

İÇİŞLERİ BAKANI İTİRAF ETTİ

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, hafta sonu meydana gelen şiddet olaylarında güvenlik güçlerinin bazı illerde kontrolü kaybettiğini itiraf ederken protestolar öncesindeki hazırlıklarda öngörü eksikliği yaşandığını kabul etti.

MACRON İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Nunez, olayların sorumluluğunu üstlenerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunsa da; Macron, Nunez’in istifasını kabul etmedi.