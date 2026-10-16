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Japonya’da tarihi hata: 9,9 büyüklüğünde deprem uyarısı verildi

Japonya Meteoroloji Ajansı, meydana gelen bir depremin hatalı hesaplanması nedeniyle 9,9 büyüklüğünde deprem uyarısı yayımlarken, ardından yapılan yeni hesaplamayla depremin büyüklüğünün 6,9 olduğu tespit edildi.

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Eklenme 16.10.2026 - 17:20
Güncellenme 16.10.2026 - 17:21

Japonya Meteoroloji Ajansı, yerel saatle 12.36’da, Türkiye saatiyle 06.36’da Kuril Adaları yakınlarında 9,9 büyüklüğünde bir deprem olduğuna ilişkin acil uyarı yayımladı. Hokkaido, Tohoku ve Kanto bölgelerinin bazı noktalarında ülkenin sismik şiddet ölçeğindeki en yüksek seviye olan 7 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelebileceği aktarıldı.

DEPREMİN GERÇEK BÜYÜKLÜĞÜ 6,9

Fakat daha detaylı analizler, depremin ilk hesaplamalarda tespit edilenden çok daha düşük büyüklükte olduğunu gösterdi.

Tokyo Weekender’in haberine göre, Rusya’nın Kamçatka Yarımadası yakınlarında yaklaşık 140-160 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 6,9 olduğu ifade edildi.

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UYARI KISA SÜREDE İPTAL EDİLDİ

Japonya’da hissedilen depremde ilk uyarıda belirtilen şiddetin tahmin edilenden çok daha yüksek olduğu ortaya çıkarken, Hakodate’nin de aralarında bulunduğu bölgelerde tespit edilen en yüksek sismik şiddet 1 olarak duyuruldu.

Yetkililer, ilk verilerde deprem büyüklüğünün önemli ölçüde yüksek hesaplandığının tespit edilmesinin ardından uyarıyı kısa sürede iptal etti. Olayda tsunami tehlikesi ve hasar belirtilmedi.

HATANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilileri, ilk verilerin hatalı çıkmasına neden olan büyüklük tahmininin kaynağını araştırırken, kurum tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Şu anda bu hatanın nedenini araştırıyoruz. Belirlendiğinde detaylı bir açıklama yapacağız” ifadeleri kullanıldı.

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