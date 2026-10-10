Galatasaray-Barcelona maç biletleri ne kadar?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kapsamında ikinci karşılaşmasında Barcelona’yı konuk edecek.
GALATASARAY-BARCELONA KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Barcelona karşılaşması, 13 Ekim Salı günü saat 22.00’de başlayacak.
KARŞILAŞMANIN BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU
Karşılaşmanın biletleri bugün 11:00’de GSPlus Premium, GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine satışa sunulurken, yarın 11:00’deyse GS logolu Passo taraftar kartlarına, passo uygulaması ve passo.com.tr’den satışa çıkacak.
GALATASARAY-BARCELONA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde oluştu:
Premium: 75 bin lira
Delux: 70 bin lira
Lux: 67 500 lira
Classic: 65 bin lira
Kategori 1: 50 bin lira
Kategori 2: 45 bin lira
Kategori 3: 40 bin lira
Kategori 4: 35 bin lira
Kategori 5: 30 bin lira
Kategori 6: 25 bin lira
Kategori 7: 22 500 lira
Kategori 8: 15 bin lira
Kategori 9: 13 bin lira
Kategori 10: 3 500 lira
Kategori 11: 2 bin 800 lira
Misafir: 2 bin 800 lira
GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
13 Ekim | 22:00 (Salı): Galatasaray-Barcelona
21 Ekim | 19:45 (Çarşamba): Lille-Galatasaray
3 Kasım | 20:45 (Salı): Galatasaray-Stuttgart
24 Kasım | 20:45 (Salı): Galatasaray-Aston Villa
8 Aralık | 23:00 (Salı): AEK-Galatasaray
19 Ocak | 20:45 (Salı): Galatasaray-Feyenoord
27 Ocak | 23:00 (Çarşamba): PSG-Galatasaray