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Galatasaray-Barcelona maç biletleri ne kadar?

Galatasaray-Barcelona maçı biletleri satışa sunulurken, bilet fiyatlarının 2 bin 800-75 bin lira arasında değiştiği öğrenildi.

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Eklenme 10.10.2026 - 13:36

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kapsamında ikinci karşılaşmasında Barcelona’yı konuk edecek.

GALATASARAY-BARCELONA KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Barcelona karşılaşması, 13 Ekim Salı günü saat 22.00’de başlayacak.

KARŞILAŞMANIN BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU

Karşılaşmanın biletleri bugün 11:00’de GSPlus Premium, GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine satışa sunulurken, yarın 11:00’deyse GS logolu Passo taraftar kartlarına, passo uygulaması ve passo.com.tr’den satışa çıkacak.

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GALATASARAY-BARCELONA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde oluştu:

Premium: 75 bin lira

Delux: 70 bin lira

Lux: 67 500 lira

Classic: 65 bin lira

Kategori 1: 50 bin lira

Kategori 2: 45 bin lira

Kategori 3: 40 bin lira

Kategori 4: 35 bin lira

Kategori 5: 30 bin lira

Kategori 6: 25 bin lira

Kategori 7: 22 500 lira

Kategori 8: 15 bin lira

Kategori 9: 13 bin lira

Kategori 10: 3 500 lira

Kategori 11: 2 bin 800 lira

Misafir: 2 bin 800 lira

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

13 Ekim | 22:00 (Salı): Galatasaray-Barcelona

21 Ekim | 19:45 (Çarşamba): Lille-Galatasaray

3 Kasım | 20:45 (Salı): Galatasaray-Stuttgart

24 Kasım | 20:45 (Salı): Galatasaray-Aston Villa

8 Aralık | 23:00 (Salı): AEK-Galatasaray

19 Ocak | 20:45 (Salı): Galatasaray-Feyenoord

27 Ocak | 23:00 (Çarşamba): PSG-Galatasaray

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