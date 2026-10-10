Galatasaray-Barcelona maç biletleri ne kadar?

Spor

TFF’ye Shakhtar Donetsk’den kötü haber

UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden A Milli Takım'da İtalyan Teknik Adam Montella gönderilirken, yerine düşünülen Arda Turan'ı ise Shakhtar Donetsk bırakmıyor.