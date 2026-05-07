HaberX
TRY USD
DOLAR
45,3491 +%0.25
TRY EUR
EURO
53,4517 +%0.47
STERLİN
61,8370 +%0.51
BİTCOİN
₺3.626.193 -%-0.09
ETHEREUM
₺104.632,00 +%0.63
ALTIN
6.888,99₺ +%1.08
Anasayfa/Spor/Dünya Devi, Osimhen’i Transfer Etmek İstiyor!

Dünya Devi, Osimhen’i Transfer Etmek İstiyor!

Avrupa’nın köklü kulüplerinden Paris Saint-Germain’in, Galatasaray’ın vazgeçilmez ismi Victor Osimhen için teklifte bulunduğu öğrenildi.

Oluşturan
Eklenme 07.05.2026 - 15:12
Güncellenme 07.05.2026 - 15:41
Haberi PAYLAŞ
Dünya Devi, Osimhen’i Transfer Etmek İstiyor!

Fransız basınında yer alan iddialara göre PSG, Nijerya’nın yıldız golcüsü için sarı-kırmızılı yönetime resmi bir teklif iletti; ancak Galatasaray kulübünün bu girişimi şu aşamada ciddiye bile almadığı belirtildi.

Haberlere göre PSG’nin bu adımı atmaktaki temel motivasyonu, kadrosunda yaşanan forvet boşluğundan kaynaklanıyor. Fransız devi, Gonçalo Ramos ile sezon kapanışının ardından yollarını ayırmayı planlarken, boşalan pozisyonu dolduracak güçlü bir isim arayışına girdi. Bu süreçte Victor Osimhen, Parisli yöneticilerin aklına ilk sırada yerleşti.

PSG’nin futbol direktörü Luis Campos, Osimhen transferini hayata geçirebilmek için Galatasaray’a 75 milyon euroluk bir öneri sundu. Fransız medyasında yer alan bilgilere göre bu rakam, sarı-kırmızılı yönetim tarafından tartışmaya açılmaya bile değer bulunmadı. Galatasaray’ın, yıldız golcüsünü bu bedel karşılığında bırakmayı kesinlikle düşünmediği aktarıldı.

LİLLE’DE FORMA GİYMİŞTİ

PSG cephesinde ise Osimhen’in Fransız futbolunu bizzat tanıyan bir isim olması önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Golcü, kariyerinin erken döneminde Lille formasını giymişti. Bu deneyim, kulübün Fransa’ya adaptasyon sürecini son derece kısa tutacağı şeklinde yorumlanıyor. PSG yönetimi, bu avantajı transferi meşrulaştıran kritik bir unsur olarak değerlendiriyor.

Öte yandan, yapılan ilk teklifin geri çevrilmiş olması PSG’nin tamamen çekildiği anlamına gelmiyor. Fransız basınındaki yorumlara bakıldığında, kulübün önümüzdeki haftalarda çıtayı daha da yukarı çekerek masaya geri dönebileceği ileri sürülüyor. Sunulacak yeni ve daha cazip bir rakamın, Galatasaray yönetiminin tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği ise transfer sezonunun en merak uyandıran sorularından biri olmaya devam ediyor. Galatasaray’ın Osimhen konusundaki kararlı duruşu, kulübün bu sezon içinde sergilediği istikrarlı kadro politikasıyla da tam uyum içinde görünüyor.​​​​​​​​​​​​​​​​

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

Benzer Haberler

Spor

Dünya Kupası Maçlarını İzleyip İçerik Üreten Kişiye 50 Bin Dolar Ödenecek

6 saat önce
Spor

Beşiktaş PFDK’ya Sevk Edildi

7 saat önce
Spor

Fenerbahçe’de 3 İsim İle Yollar Ayrılıyor

11 saat önce
Spor

Fenerbahçe’de Yeni Yönetim Seçimin Ardından En Az 10 Futbolcuyla Yollara Ayıracak!

12 saat önce
Spor

Filenin Sultanları İçin Kötü Haber: FIVB VNL 2026 Öncesi Kural Değiştirdi

13 saat önce
Spor

Crystal Palace İlk Kez Avrupa Kupası Finaline Yükseldi

15 saat önce