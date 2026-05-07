Dünya Devi, Osimhen’i Transfer Etmek İstiyor!

Fransız basınında yer alan iddialara göre PSG, Nijerya’nın yıldız golcüsü için sarı-kırmızılı yönetime resmi bir teklif iletti; ancak Galatasaray kulübünün bu girişimi şu aşamada ciddiye bile almadığı belirtildi.

Haberlere göre PSG’nin bu adımı atmaktaki temel motivasyonu, kadrosunda yaşanan forvet boşluğundan kaynaklanıyor. Fransız devi, Gonçalo Ramos ile sezon kapanışının ardından yollarını ayırmayı planlarken, boşalan pozisyonu dolduracak güçlü bir isim arayışına girdi. Bu süreçte Victor Osimhen, Parisli yöneticilerin aklına ilk sırada yerleşti.

PSG’nin futbol direktörü Luis Campos, Osimhen transferini hayata geçirebilmek için Galatasaray’a 75 milyon euroluk bir öneri sundu. Fransız medyasında yer alan bilgilere göre bu rakam, sarı-kırmızılı yönetim tarafından tartışmaya açılmaya bile değer bulunmadı. Galatasaray’ın, yıldız golcüsünü bu bedel karşılığında bırakmayı kesinlikle düşünmediği aktarıldı.

LİLLE’DE FORMA GİYMİŞTİ

PSG cephesinde ise Osimhen’in Fransız futbolunu bizzat tanıyan bir isim olması önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Golcü, kariyerinin erken döneminde Lille formasını giymişti. Bu deneyim, kulübün Fransa’ya adaptasyon sürecini son derece kısa tutacağı şeklinde yorumlanıyor. PSG yönetimi, bu avantajı transferi meşrulaştıran kritik bir unsur olarak değerlendiriyor.

Öte yandan, yapılan ilk teklifin geri çevrilmiş olması PSG’nin tamamen çekildiği anlamına gelmiyor. Fransız basınındaki yorumlara bakıldığında, kulübün önümüzdeki haftalarda çıtayı daha da yukarı çekerek masaya geri dönebileceği ileri sürülüyor. Sunulacak yeni ve daha cazip bir rakamın, Galatasaray yönetiminin tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği ise transfer sezonunun en merak uyandıran sorularından biri olmaya devam ediyor. Galatasaray’ın Osimhen konusundaki kararlı duruşu, kulübün bu sezon içinde sergilediği istikrarlı kadro politikasıyla da tam uyum içinde görünüyor.​​​​​​​​​​​​​​​​