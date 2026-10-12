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Galatasaray-Barcelona: Türk futbol tarihinin en pahalı maçı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Bilet fiyatlarının 75 bin liraya çıkması ve biletlerin kısa sürede tükenmesiyle karşılaşma Türk futbol tarihinin en pahalı maçı unvanını aldı.

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Eklenme 12.10.2026 - 09:32
Güncellenme 12.10.2026 - 10:34

Trendyol Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’yı evinde konuk edecek. Karşılaşma yarın saat 22.00’de başlayacak.

BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENDİ

Karşılaşmanın biletleri geçtiğimiz gün satışa sunulurken, yüksek fiyatlara rağmen kısa sürede tükendi.

BİLET FİYATLARI 75 BİN TL’YE KADAR ÇIKTI

sporx.com’un haberine göre, bilet fiyatlarının 75 bin liraya kadar yükseldiği görülürken, bu fiyatlar nedeniyle Türk futbol tarihinin en pahalı maçı unvanını aldı.

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Fiyatlara rağmen Galatasaraylı taraftarların karşılaşmaya ilgisinin azalmadığı ve satışa çıkan biletlerin kısa sürede tükendiği görüldü.

Dünya devi Barcelona’yı Rams Park’ta ağırlayacak sarı kırmızılı takımın tribünlerinin tamamen dolacağı önemli mücadelede, Galatasaraylı taraftarlar ise takımlarına büyük destek verecek.

250 MİLYON TL GELİR BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın biletlerinin kısa sürede tükenmesi, yönetimin de yüzünü güldürürken, dev mücadele öncesinde sarı kırmızılı takımın bilet ve GS Store satışlarından büyük gelir elde edeceği düşünülüyor. Bu kapsamda özellikle maç günü karşılaşmanın oynanacağı gün bilet ve mağazacılık gelirleriyle Galatasaray’ın kasasına 250 milyon lira koyması bekleniyor.

BARCELONA KAMP KADROSU

Öte yandan, Barcelona’da mücadele öncesinde kamp kadrosunu açıklarken, Raphinha sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Buna göre Barcelona’nın Galatasaray maçı kamp kadrosu şu şekilde:

Joan Garcia, Szczesny, Livaković, João Cancelo, Balde, Cubarsí, Espart, Gerard Martín, Kounde, Eric, Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo, Bernal, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon ve Abdelkarim.

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