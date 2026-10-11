Montella’dan duygulandıran veda paylaşımı

Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi’nde peş peşe gelen başarısız sonuçların ardından A Milli Takım kariyerine son verilen Vincenzo Montella, sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaparak herkesi duygulandırdı. Montella, ay-yıldızlı takımın başında geçirdiği 3 yılda önemli başarılara imza attıklarını ve unutulmaz anılar biriktirdiklerini aktardı.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan deneyimli teknik adam, Milli Takım’ın teknik direktörü olmayı kendisi için büyük bir onur olarak nitelendirirken, beraber çalıştığı futbolculara, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ve Türk halkına teşekkür etti.

MONTELLA’NIN AÇIKLAMASI

Montella’nın paylaşımında yer verdiği ifadeler şu şekilde:

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“Her güzel hikâyenin bir sonu vardır ancak bazı yolculuklar, futbolun çok ötesinde izler bırakır.

Türkiye A Millî Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu.

Üç yıl önce bu güzel ülkenin millî takımını yönetmek üzere göreve getirildim. Bu nedenle, yolculuğumuzun başlangıcında bana inanan, güvenlerini ve takdirlerini esirgemeyen dönemin Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’ye ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum.

Özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerinden aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu. Bitmek bilmeyen emekleri için teknik ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma; bana duydukları güven için Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na ve Türkiye Futbol Federasyonu’na; her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihî başarılara imza attık, zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikâye yazdık. Tüm bu anıları ve Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım.

Futbol yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret değildir. Bana göre, bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum.

Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak.”