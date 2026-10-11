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Galatasaray bir oyuncu ile yollarını ayırıyor: Tarih netleşti

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başlarken, devre arasında takımdan ayrılacak ilk ismin İlkay Gündoğan olduğu öne sürüldü.

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Eklenme 11.10.2026 - 11:38

4 sezon üst üste şampiyon olarak kırılması zor bir rekoru ele geçiren Galatasaray’da ara transfer dönemi için çalışmalar başlandı.

İLK İSİM İLKAY GÜNDOĞAN

Sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Okan Buruk’un ayrılmasını istediği futbolcular belli olmaya başlarken, buna göre İlkay Gündoğan, ara transfer döneminde takımdan ilk ayrılacak isimlerden biri oldu.

NE ZAMAN GİDECEK?

Lig başladığından beri sadece 11 dakika süre alan futbolcu ile sarı-kırmızılı takımın ocak ayında yollarını ayırması bekleniyor.

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OKAN BURUK GÖZDEN ÇIKARDI

Teknik Direktör Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında Renato Nhaga’yı oyuna dahil ederken, deneyimli futbolcuyu gözden çıkardığına yönelik yorumların yapılmasına neden oldu.

Ayrıca karşılaşmanın ardından basın mensuplarının İlkay Gündoğan’a, “Barcelona karşılaşmasına hazır mısın?” sorusuna deneyimli oyuncu, “Oynamıyorum ki, neden hazır olayım?” cevabını vermişti.

EŞİNDEN SİTEM DOLU CEVAP

Öte yandan, Gündoğan’ın eşi Sara Gündoğan da İlkay Gündoğan’ın neden oynamadığı sorusuna yönelik verdiği cevapta, “Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana değil hocanıza sorun” ifadeleriyle sitemkâr bir cevap vermişti.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY’DAN NE KADAR KAZANIYOR?

Gündoğan’ın sarı-kırmızılı takımdan yıllık 4 milyon 500 bin euro kazandığı öğrenildi.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN GALATASARAY’LA SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

İlkay Gündoğan’ın Galatasaray’la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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