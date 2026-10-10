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Ronaldo kadro dışı bırakıldı! Disiplin soruşturması başlatıldı!

Portekiz Futbol Federasyonu, son günlerde Ronaldo'nun milli takımla yaşadığı sorunlar nedeniyle yıldız futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve futbolcunun geçici olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

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Eklenme 10.10.2026 - 16:58

Geçtiğimiz günlerde milli takım kampını terk eden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

KAMPI TERK ETMİŞTİ

Norveç karşılaşmasında süre alamaması nedeniyle kamptan ayrılan Ronaldo, Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus’un kendisine yaklaşık 30 dakika oynayıp oynamayacağını sorduğunu ve kendisinin de olumlu cevap verdiğini belirtmişti.

Fakat karşılaşmanın devre arasından itibaren ısınmasına rağmen karşılaşmada süre alamayan Ronaldo, Jesus’un sözünü tutmadığını savunarak milli takım kampından ayrılmıştı.

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ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yaşanan olayın ardından Portekiz halkından özür dileyen Ronaldo, kendisinin Jesus’tan süre talep etmediğini, mücadelenin planlamasının Jesus tarafından yapıldığını ve ısınmasına rağmen oyuna alınmamasının bir hata olduğunu öne sürdü.

GEÇİCİ OLARAK KADRO DIŞI BIRAKILDI

Olayın ardından açıklama yapan Portekiz Futbol Federasyonu ise, Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve yıldız futbolcunun geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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