Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

DERBİ TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), derbinin tarihinin değiştirilmesine ilişkin değerlendirmelerin ardından karşılaşmanın daha önce açıklanan tarihte oynanmasına karar verdi.

TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda karşılaşmanın tarihinde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

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GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Buna göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak.

Böylece karşılaşmanın ertelenmesine veya tarihinin değiştirilmesine ilişkin soru işaretleri de ortadan kalkmış oldu.