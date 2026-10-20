Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırmış ve yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Bu kapsamda Arda Turan’ın ismi gündeme gelirken, Turan’ın takımı Shakhtar Donetsk’in, deneyimli teknik adamın takımdan ayrılmasına sıcak bakmaması nedeniyle yeni alternatifler değerlendiriliyordu.

Bu kapsamda, Sergen Yalçın’ın adı geçmeye başlarken, deneyimli teknik adam, bugün paylaştığı bir videoyla A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için federasyon yetkilileriyle anlaştığını açıkladı.

Yalçın, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

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Lille-Galatasaray karşılaşması öncesi Fransa'da yaşanan protestolar ve güvenlik endişeleri nedeniyle Galatasaray'ın konaklayacağı otelin çatısında 6 keskin nişancı görev alacak. Ayrıca 250 asker ve bin güvenlik personeli de korumaya katılacak.

“Hepimiz için hayırlı olsun. Bu görev çok önemli bir görev. Son 2-3 günde gelişmeler oldu. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Kulüp takımlarının çok üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Benim için de gurur verici. ‘Hayır’ deme lüksümüz zaten yok. Halkımızın desteğiyle inşallah başarılı bir milli takım yolu bizi bekliyordur.”

”İbrahim Hacıosmanoğlu Başkan ile zaten dostluğumuz var. Aradı, konuştuk ve bende olumlu baktım. İnan daha maaşımı bile konuşmadım. Çok önemli değil ki bu konular Milli Takım olunca. 4 sene anlaştık öyle. Konu Milli Takım olunca her şey geride kalır.”