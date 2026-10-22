Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig’in 9’uncu haftasında karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Bu kapsamda haftanın en çok merak edilen karşılaşması Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olurken, bu karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
SÜPER LİG 9’UNCU HAFTA HAKEMLERİ
İşte Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri:
23 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Şansalan
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu
16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK: Melek Dakan
19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam
25 Ekim Pazar:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
19.00 Göztepe-Arca Çorum FK: Mehmet Türkmen
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak.