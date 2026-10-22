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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Bu kapsamda Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

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Eklenme 22.10.2026 - 13:10
Güncellenme 22.10.2026 - 13:25

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig’in 9’uncu haftasında karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Bu kapsamda haftanın en çok merak edilen karşılaşması Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olurken, bu karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

SÜPER LİG 9’UNCU HAFTA HAKEMLERİ

İşte Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri:

23 Ekim Cuma:

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20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Şansalan

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu

16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK: Melek Dakan

19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam

25 Ekim Pazar:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

19.00 Göztepe-Arca Çorum FK: Mehmet Türkmen

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk

21.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak.

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