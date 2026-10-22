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İngiliz gazeteciden Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken açıklama: “Düşmanca bir atmosfer”

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Crystal Palace'ı konuk etmeye hazırlanırken, İngiliz gazeteci Chris Reidy, siyah-beyazlı takıma ve Tüpraş Stadyumu'nun atmosferine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Eklenme 22.10.2026 - 11:38

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 3’üncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace’ı konuk edecek. İngiliz ekibini takip eden Sky Sports gazetecisi Chris Reidy, mücadele öncesinde Beşiktaş’a ve Tüpraş Stadyumu’nun atmosferine yönelik önemli açıklamalar yaptı.

“DÜŞMANCA BİR ATMOSFER”

Sabah Spor’un haberine göre Reidy, Tüpraş Stadyumu’nun atmosferini değerlendirerek daha düşmanca bir ortama sahip başka bir stat olmadığını ifade etti. Bu atmosferle belki Millwall’ın sahasında West Ham United’a karşı oynanan maçların yarışabileceğini belirtti.

İLK MÜCADELE TARAFTARIN YOĞUN SESİNE ALIŞMAK

Reidy, İngiliz takımlarının Beşiktaş gibi büyük bir Türk kulübünün sahasında oynadığında kendilerini nelerin beklediğini bildiğini ifade ederek, konuk takımlar için ilk mücadelenin Beşiktaşlı taraftarların yoğun sesine alışmak olduğunu vurguladı.

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İÇ SAHA MAÇLARINA TOPLU HALDE GELMİYOR

Crystal Palace’ın da güçlü bir taraftar desteğine sahip olduğunu belirten gazeteci, İngiliz temsilcisinin ultras grubu Holmesdale Fanatics ile yönetim arasında anlaşmazlık yaşandığını ve bu yüzden grubun şu anda iç saha maçlarına toplu hâlde gelmediğini aktardı.

SAGE ÜZERİNDEKİ BASKI ARTTI

İngiliz gazeteci, Crystal Palace’ın son iki maçtaki performansını değerlendirerek takımın Brighton’a 5-0, Lyon’a ise 3-2 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Pierre Sage üzerindeki baskının arttığını vurguladı.

BEŞİKTAŞ HAKKINDA ÖNGÖRÜLER

İngiliz ekibinin orta sahasının merkezinde rakiplerin kolay bir şekilde ilerleyebildiğini belirten Reidy, siyah-beyazlı takımın merkez orta saha ile kanat bekleri arasında oluşan boşlukları iyi değerlendirebileceğini söyledi. Beşiktaş’ın bu bölgelere etkili şekilde sızması hâlinde İngiliz ekibinin savunmasında sorunlar yaşatabileceğini aktaran İngiliz gazeteci, UEFA Avrupa Ligi’nin Crystal Palace açısından Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

“ITALİANO DAHA TECRÜBELİ”

Brighton karşısındaki ağır mağlubiyetin ardından kadroda rotasyon yapılmasının beklendiğini belirten Reidy, son olarak Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun Pierre Sage’den daha tecrübeli olduğunu vurguladı. İngiliz gazeteci, karşılaşmaya yönelik tahmininde Crystal Palace’ın 2-1 kazanabileceğini öngördü.

BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Crystal Palace maçı bugün saat 22.00’da başlayacak. Mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak.

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