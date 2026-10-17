Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ilk 11’leri ve eksikler

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Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği, evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadele bugün saat 16.00’da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Erkan Engin olacak.

GALATASARAY, BARCELONA YENİLGİSİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in ilk 7 haftasında 16 puan toplayarak lider durumda yer alırken hafta içi Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan Barcelona mücadelesinde ağır bir yenilgi almıştı. Bu yenilgiyi unutarak taraftarlarına kendisini affettirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Ankara deplasmanından 3 puan almayı hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ GALİP GELMEK İSTİYOR

Öte yandan Gençlerbirliği ise sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başlayarak büyük ses getirdi. Fakat sonraki 5 maçta galibiyet elde edemeyen başkent temsilcisi, millî aranın ardından Ahmet Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalarak 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Gençlerbirliği de, Galatasaray karşısında puan veya puanlar alarak sürpriz yapmak istiyor.

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GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASININ ILK 11’LERİ

Gençlerbirliği (Muhtemel) İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Ousmane, Rafael, Abdürrahim, Tiago, Franco, Mendes.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Sara, Sane, Batrakov, Barış Alper, Osimhen

GALATASARAY’DA KİMLER EKSİK?

Diğer taraftan sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu kırmızı kart cezaları nedeniyle başkent temsilcisiyle oynanacak mücadelede sahada yer alamayacak. Ayrıca Wilfried Singo’nun da sakatlığı nedeniyle forma giymemesi bekleniyor.

GALATASARAY’IN GENÇLERBİRLİĞİ KAMP KADROSU

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina

GENÇLERBİRLİĞİ 13’ÜNCÜ SIRADA

Gençlerbirliği’nde ise teknik direktör Metin Diyadin ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı. Başkent temsilcisi daha sonra Alman teknik direktör Bernd Stork ile sözleşme imzalarken deneyimli teknik adam yönetimindeki ilk karşılaşmasında Ahmet Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı takım, 8 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.

İKİ TAKIM 101’İNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig’de toplam 100 mücadelede karşı karşıya gelirken, bugünkü mücadeleyle 101. kez karşılaşmaya gelmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, geçmiş mücadelelerde Galatasaray 57 galibiyet alırken, Gençlerbirliği ise 22 kez kazanmayı başardı. 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 5 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Bu karşılaşmalarda Galatasaray 177 gol atarken, Gençlerbirliği 104 gol buldu. Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanan son 5 maçı da Galatasaray kazandı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılı ekip 16 gol atarken, başkent temsilcisi ise 3 golle karşılık verdi.