Galatasaray maçı öncesi Stutgart’ın futbolcusu sakanlandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Stuttgart ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Alman ekibine kötü haber geldi. Bu kapsamda Stuttgart'ın futbolcusu Josha Vagnoman'ın sakatlandığı ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.