Galatasaray maçı öncesi Stutgart’ın futbolcusu sakanlandı

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Stuttgart’la oynayacağı maç öncesinde Alman temsilcisinin önemli bir futbolcusu sakatlandı. Alman ekibinde sağ bek olarak görev alan Josha Vagnoman sakatlanırken futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Sky DE’nin haberine göre Alman temsilcisinde oynayan Fildişi Sahili asıllı Alman futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımından uzak kalacak ve forma giyemeyecek. Stuttgart’ın 25 yaşındaki futbolcusu Vagnoman’ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Vagnoman’ın sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Galatasaray’la oynanacak karşılaşmada da forma giymesinin beklenmediği öğrenildi. Alman temsilcisinin futbolcusunun sağlık durumuna göre sahalara dönüş sürecinin netleşeceği düşünülüyor.
GALATASARAY-STUTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Galatasaray, evinde Stuttgart’ı ağırlayacak. Karşılaşma 3 Kasım Salı günü saat 20.45’te başlayacak.