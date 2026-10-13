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Galatasaray ve Barcelona’da forma giyen eski futbolcudan açıklama: “Muhteşem bir gösteri olacak”

Galatasaray ve Barcelona, bu akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşı karşıya gelecek. Bir dönem her iki takımın da formasını giyen Gheorghe Popescu, karşılaşmaya ilişkin önemli açıklamalar yaparak, karşılaşmanın izleyicilere muhteşem bir gösteri sunacağını belirtti.

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Eklenme 13.10.2026 - 14:31

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray, evinde Barcelona’yı konuk edecek ve karşılaşma bugün saat 22:00’da başlayacak.

POPESCU’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Dev maç öncesi bir dönem her iki takımın da formasını giyen Gheorghe Popescu’dan önemli açıklamalar geldi. Rumen futbolcu, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasına yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Popescu, yaptığı paylaşımda karşılaşma için herhangi bir tahmin yapamayacağını fakat her iki takımın da muhteşem bir gösteri izleteceğini belirtti.

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“EN SEVDİĞİM İKİ TAKIM”

Popescu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Romanya dışındaki en sevdiğim takımlar Avrupa kupalarında bir maçta karşı karşıya geliyor. Galatasaray ve Barcelona, bugün en büyük başarılarımı elde ettiğim kulüpler ve bugün de İstanbul’da karşı karşıya gelecekler.

“TAHMİN ETMEK ÇOK ZOR”

Böyle bir maçon sonucunu tahmin etmek çok zor. Fakat bu karşılaşmanın izleyicilere muhteşem bir gösteri sunacağına eminim. Her iki takımla kazandığım 3 Avrupa kupasını koleksiyonuma ekleme başarısını gösterdim.

Bu kupalara sahip olmak yaklaşık 30 yıl önce sahada yaşadığım duygulara benzer hisler uyandırdı.”

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