TFF’den istifa eden Cander’den Hacıosmanoğlu’na sert eleştiri: “30 oy bile alamaz”

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınmasının ardından Türk futbolunda başlayan deprem, üst düzey istifalarla devam ediyor.

CANDER’DEN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMALAR

Bu kapsamda TFF Yönetim Kurulu Asil Üyeliğinden istifa eden Lale Cander, federasyon yönetimini eleştiren açıklamalar yaptı.

“YAŞANAN OLAYLAR TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERİYOR”

Cander, federasyonun mevcut işleyişine ve yönetim tarzına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunurken yaşanan olayların Türk futboluna zarar verdiğini ifade etti.

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“30 OY BİLE ALAMAZ”

Cander, şunları söyledi:

“Türk futbolunda büyük bir reform yapmak için yola çıktık. Fakat reformların yerini zamanla dar bir akraba çevresiyle yönetim, iç hesaplaşmalar ve dedikodular aldı. Bugün yeniden sandık kurulsa 30 oy bile alamaz.”

“TFF BİR AİLE ŞİRKETİ DEĞİLDİR”

“TFF bir aile şirketi değildir. 85 milyonluk bir ülkede futbol federasyonu yönetiminde akrabalık ve yakın çevre ilişkilerinin bu kadar konuşulması normal değildir. Küçük hesaplaşmalarla Türk futbolunun zamanını kaybettik.”

“GEREKLİ DESTEĞİ ALAMAZ”

“TFF Başkanı Hacıosmanoğlu için 30 oy bir yana, adaylık için gerekli desteğin ve imzaların dahi toplanıp toplanamayacağı tartışılır. Kurumsallık, liyakat ve bağımsız hukuk olmadan Türk futbolunda reform yapılamaz.”

“HUKUK YAPILANMASI ACİLEN DENETLENMELİ”

Cander, TFF’nin hukuk mekanizmalarının bağımsızlığını yitirdiğini iddia ederek özellikle TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş’ın aktif olduğu hukuk yapılanmasının vakit kaybetmeden denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

2,5 YILLIK HAK MAHRUMİYETİ KASITLI BİR CEZA MI?

Kendisine verilen disiplin yaptırımının arka planı hakkında da konuşan Cander, kendisine verilen 2,5 yıllık hak mahrumiyeti cezasının kasıtlı olduğunu savundu. Cander, bu kararın arkasında, istifa eden Abdullah Ayaz’ın tutumlarına net bir şekilde karşı çıkmasının yattığını öne sürdü.