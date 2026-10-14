Galatasaray ve Beşiktaş dahil 8 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 8 Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
8 SÜPER LİG TAKIMI PFDK’YA SEVK EDİLDİ
TFF’den konuya yönelik yapılan açıklamada; Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ahmet Sportif Faaliyetler, Samsunspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor’un farklı sebeplerle PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.
SELÇUK İNAN VE 2 FUTBOLCU DA PFDK’YA SEVK EDİLDİ
Bunun yanı sıra; Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor futbolcu Melih Kabasakal, Eyüpsporlu futbolcu Ahmed Abdullahi de kural dışı hareketleri nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.