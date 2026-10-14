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Villarreal’in kalecisine silahlı soygun şoku: Şampiyonlar Ligi maçını kaçırdı

Villarreal kalecisi Peter Gulacsi, İspanya’daki evinde silahlı soyguna uğraması nedeniyle dün akşam oynanan Villarreal-Napoli karşılaşmasında forma giyemedi. Macar kalecinin karşılaşmadan sadece birkaç saat önce evine silahlı soyguncuların girdiği öğrenildi.

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Eklenme 14.10.2026 - 09:36
Güncellenme 14.10.2026 - 10:01

Dün akşam Şampiyonlar Ligi kapsamında Villarreal, evinde Napoli’yi ağırladı. Karşılaşmada Villarreal kalecisi Peter Gulacsi forma giymezken, Gulacsi’nin neden ilk 11’de yer almadığı merak ediliyordu.

SİLAHLI 4 SOYGUNCU EVE GİRDİ

The Associated Press’in haberine göre, karşılaşmadan sadece birkaç saat önce silahlı ve maskeli 4 soyguncu, Gulacsi’nin eşi ve çocuklarıyla birlikte bulunduğu Valencia’daki lüks konutuna girdi. Yaşanan olay yaklaşık 1 saat sürerken, deneyimli Macar kaleci kilitli bir kasadaki değerli eşyalarını silah zoruyla soygunculara teslim etmek zorunda kaldı.

DEĞERLİ EŞYALAR VE 2 LÜKS ARAÇLA KAÇTI

Aile üyelerinden hiçbiri fiziksel olarak yaralanmazken, silahlı soyguncular değerli eşyaları aldıktan sonra 2 lüks araçla olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayın ardından Gulacsi ve ailesi büyük bir sarsıntı yaşarken, yerel polis soyguncuları yakalamak için çalışmalara başladı. Çalınan eşyaların toplam değerinin belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.

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MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

Yaşanan olay nedeniyle Villarreal kulübü, Napoli karşılaşmasından saatler önce yaptığı açıklamada Gulacsi’nin ‘kişisel nedenlerle’ maçta forma giyemeyeceğini duyurdu. Karşılaşmada kaleyi Ruiz Junior korudu.

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