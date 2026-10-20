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Galatasaray’ı Fransa’da 6 keskin nişancı, 250 asker ve bin güvenlik personeli koruyacak

Lille-Galatasaray karşılaşması öncesi Fransa'da yaşanan protestolar ve güvenlik endişeleri nedeniyle Galatasaray'ın konaklayacağı otelin çatısında 6 keskin nişancı görev alacak. Ayrıca 250 asker ve bin güvenlik personeli de korumaya katılacak.

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Eklenme 20.10.2026 - 12:29
Güncellenme 20.10.2026 - 12:33

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ekim Çarşamba (yarın) günü saat 19.45’te Lille ile karşılaşacak.

GALATASARAY’DAN UEFA’YA BAŞVURU

Dev maç öncesi Fransa’da yaşanan protestolar nedeniyle güvenlik endişeleri gündemden düşmüyor. Ülkede yaşanan protestolar ve olaylar nedeniyle Galatasaray’ın UEFA’ya başvuru yaparak futbolcuların, teknik heyetin ve taraftarların güvenliğinin sağlanmasını talep ettiği ifade edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ARTIRILMASI TALEBİ

Sarı-kırmızılı yönetim, Fransa’daki gelişmeleri yakından takip ederken Fransız temsilcisiyle oynayacağı mücadele öncesinde güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması amacıyla UEFA ile temasa geçti. Galatasaray kafilesinin konaklayacağı otelden stadyuma geçeceği güzergâhta gerekli önlemlerin alınmasının istendiği öğrenildi.

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BÜYÜK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK

Sarı-kırmızılı takımın güvenlik konusunda Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Fransa’daki son duruma yönelik bilgi aldığı kaydedildi. Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nin de kafilenin güvenliği için Fransız makamlarıyla temas hâlinde olduğu öğrenilirken sarı-kırmızılı kafilenin korunması için büyük güvenlik önlemlerinin alınacağı kaydedildi.

6 KESKİN NİŞANCI OTELİN ÇATISINA KONUŞLANDIRILACAK

Fransız basınının haberlerine göre, sarı-kırmızılı takımın konaklayacağı otelin çatısında 6 keskin nişancı görev alacak. Ayrıca Fransız kara kuvvetlerinden 250 özel eğitimli asker de güvenlik çalışmalarına katılacak. Temsilcimizin korunmasında askerlerin yanı sıra bin kişilik ulusal jandarma ve muhafız biriminin de görev alacağı öne sürülürken sarı-kırmızılı kafilenin bugün Fransa’ya gitmesi bekleniyor.

RESMÎ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Öte yandan, Galatasaray’ın güvenliği için alınacağı ifade edilen tedbirlere yönelik Fransız makamlarından şu ana kadar henüz resmî bir açıklama gelmedi.

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