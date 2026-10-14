Google en güçlü yapay zekâsı Gemini 4 Argon’ı genel kullanıma açtı

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Teknoloji devi Google, yeni üst seviye yapay zekâ modeli Gemini 4 Argon’u genel kullanıma açarken, şirketin özellikle uzun ve çok adımlı görevler için geliştirdiği bu model; kodlama, finans, hukuk, siber güvenlik ve bilim gibi alanlara odaklanıyor.

KODLAMA YETENEĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Gemini 4 Argon; gelişmiş akıl yürütme, görsel algılama ve kodlama yetenekleriyle dikkat çekerken, Gemini ve Google aramadaki AI Modu üzerinden de belirli abonelere sunuluyor.

VALS INDEX’TE İLK SIRADA

Şirket, bu modelin önceki modellere göre daha gelişmiş performans sergilediğini vurgularken, paylaşılan verilere göre model Gemini 4 Argon; finans, hukuk, vergi ve kodlama gibi alanlarda performansı ölçen Vals Index’te ilk sırada yer alıyor.

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YÜZDE 87 BAŞARI SAĞLADI

Bu kapsamda model, fiziksel ve uzamsal akıl yürütme becerilerini değerlendiren ERQA testinde yüzde 87 başarı sağladı.

Google’ın yapay zekâ uygulaması Gemini’ya eklenen yeni modelle kullanıcılar, ana sohbet ekranından sohbet ve görev modları arasında geçiş yapma imkânına sahip oluyor.

40’TAN FAZLA UYGULAMAYLA BAĞLANTI KURABİLİYOR

Yapay zekâ uygulaması, görev moduyla kullanıcı bilgisayarının başında olmadığında da belirlenen işleri yapabiliyor. Gemini 4 Argon’un Instacart, OpenTable, Adobe ve Shopify gibi dahil olmak üzere 40’tan aşkın uygulamayla bağlantı kurabiliyor.

ANTİGRAVİTY’NİN ARAYÜZÜ MACOS’A ENTEGRE EDİLDİ

Şirket aynı zamanda, AntiGravity adlı kodlama platformunun arayüzünü yapay zekâ uygulamasının macOS uygulamasına entegre ederken, kullanıcıların sohbetle yazılım geliştirme görevleri esnasında daha kolay geçiş yapması amaçlanıyor.

KUANTUM BİLİŞİM VE NÜKLEER FÜZYON GİBİ ALANLARDA TEST EDİLİYOR

Model büyük kod tabanlarının tekrar düzenlenmesi, Python uygulamalarının performansının iyileştirilmesi ve karmaşık üç boyutlu görselleştirmelerin oluşturulması gibi görevlerde de kullanılabilirken; teknoloji devi, modeli kuantum bilişim, nükleer füzyon, nadir hastalık araştırmaları, enzim tasarımı ve robotik alanlarında da test ediyor.

Öte yandan Google, Gemini 4 Argon’un bazı mühendislik çalışmalarında bellek içi hazırlık süresinin yüzde 40 düşmesini sağladığını duyurdu.

GEMINI 4 ARGON’UN FİYATI NE KADAR?

Gemini 4 Argon API üzerinden başlangıçta 1 milyon girdi tokeni için 2 dolar, 1 milyon çıktı tokeni için 10 dolar fiyatla sunulurken, bu fiyatların 30 Kasım’a kadar geçerli olması, daha sonra ise sırasıyla 4 dolar ve 20 dolara çıkarılması bekleniyor.

GELİŞTİRİCİLERİN ERİŞİMİNE AÇIK HALDE

Şirketin modelin jailbreak, prompt injection ve yetkisiz işlemler gibi güvenlik tehlikelerine karşı yeni mekanizmalar barındırdığını belirtilirken; Gemini 4 Argon, Gemini API ve AI Studio üzerinden geliştiricilerin erişimine açık bulunuyor.