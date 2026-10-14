HaberX
AnasayfaEkonomiGram altında sert düşüş: Nedeni ortaya çıktı

Gram altında sert düşüş: Nedeni ortaya çıktı

ABD'de enflasyon eylül ayında yüzde 0,6 ile beklentilere paralel gerçekleşse de, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı ve yaşanan gelişmeyle gram altın 6 bin 600 liradan 6 bin 500 liraya kadar düştü.

Oluşturan
Eklenme 14.10.2026 - 16:03

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), merakla beklenen eylül ayına yönelik Tüketici Enflasyonu (TÜFE) verilerini açıkladı. Kamuoyuyla paylaşılan verilere göre, TÜFE eylülde ağustosa göre yüzde 0,6 artarken, aylık enflasyon ağustosta yüzde 0,4 olmuştu. Yıllık TÜFE ise geçtiğimiz ay yüzde 3,7 artarak ağustos ayındaki yüzde 3,4 oranındaki oranını geride bıraktı.

YILLIK BAZDA BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE ARTIŞ

Reuters tarafından yapılan ankette uzmanlar ve ekonomistler geçtiğimiz ay enflasyonun yüzde 0,6, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,6 artacağını tahmin etse de, açıklanan veriler kapsamında aylık enflasyon piyasa beklentileriyle tam paralellik gösterirken, yıllık bazdaki artış ise öngörülerin üzerinde oldu.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD’den gelen enflasyon verilerinin ardından altında sert düşüş yaşanırken, veri öncesi 6 bin 600 lira olan gram altın, verilerin açıklanmasıyla beraber 6 bin 500 liraya kadar düştü.

Haber Devam Ediyor
Ankara’daki çiftçilere 100 milyon TL’lik mazot yardımı
Ekonomi
Ankara’daki çiftçilere 100 milyon TL’lik mazot yardımı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki çiftçilere 100 milyon lira civarında mazot yardımı yapıldığını ve ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Altında Düşüş Devam Ediyor! 21 Mayıs Perşembe Son Fiyatlar
Ekonomi
Altında Düşüş Devam Ediyor! 21 Mayıs Perşembe Son Fiyatlar
21 Mayıs 2026 tarihinde altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altının güncel alış-satış fiyatları açıklandı.

BENZİN AYLIK BAZDA YÜZDE 9,1 ARTTI

Öte yandan, geçtiğimiz ay enerji fiyatlarındaki artış tüketici enflasyonundaki artışta etkili olurken, benzin fiyatları aylık bazda yüzde 9,1 oranında artarak genel TÜFE’deki aylık yükselişin yarısından fazlasını meydana getirdi.

Enerji endeksi geçtiğimiz ay yüzde 5,2 oranında yükselirken, bu endeksteki artış ağustosta yüzde 2,1 olarak gerçekleşmişti.

BENZİN EYLÜL YÜZDE 6,5 YÜKSELDİ

Bu kapsamda enerji fiyatlarındaki artışın hızı bir ayda net bir şekilde artarken, benzin fiyatları mevsim etkilerinden arındırılmamış hesaplamada geçtiğimiz ay yüzde 6,5 arttı.

ELEKTRİK FİYATLARI ARTTI, DOĞAL GAZ DÜŞTÜ

Enerji endeksi yıllık bazda ise yüzde 21,4 artarken, benzin fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 34,2’yi buldu. Elektrik fiyatları ise geçtiğimiz ay yüzde 0,2 oranında artış yaşarken, doğal gaz fiyatları ise yüzde 0,3 düştü.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Ankara’daki çiftçilere 100 milyon TL’lik mazot yardımı

2 saat önce
Ekonomi

14 Ekim 2026 hububat fiyatları: Buğday, arpa ve mısır fiyatları açıklandı

3 saat önce
Ekonomi

Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiriyor! Kimler rapor parası alabilecek?

5 saat önce
Ekonomi

TÜİK’ten Tarım-ÜFE açıklaması! Son 3 ayın en düşük seviyesinde!

6 saat önce
Ekonomi

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi: Üniversiteli öğrencilere aylık 19 bin 250 TL destek

1 gün önce
Ekonomi

SGK 310 bin liradan başlayan fiyatlarla gayrimenkul satacak

1 gün önce