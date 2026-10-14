Gram altında sert düşüş: Nedeni ortaya çıktı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), merakla beklenen eylül ayına yönelik Tüketici Enflasyonu (TÜFE) verilerini açıkladı. Kamuoyuyla paylaşılan verilere göre, TÜFE eylülde ağustosa göre yüzde 0,6 artarken, aylık enflasyon ağustosta yüzde 0,4 olmuştu. Yıllık TÜFE ise geçtiğimiz ay yüzde 3,7 artarak ağustos ayındaki yüzde 3,4 oranındaki oranını geride bıraktı.

YILLIK BAZDA BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE ARTIŞ

Reuters tarafından yapılan ankette uzmanlar ve ekonomistler geçtiğimiz ay enflasyonun yüzde 0,6, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,6 artacağını tahmin etse de, açıklanan veriler kapsamında aylık enflasyon piyasa beklentileriyle tam paralellik gösterirken, yıllık bazdaki artış ise öngörülerin üzerinde oldu.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD’den gelen enflasyon verilerinin ardından altında sert düşüş yaşanırken, veri öncesi 6 bin 600 lira olan gram altın, verilerin açıklanmasıyla beraber 6 bin 500 liraya kadar düştü.

Haber Devam Ediyor

BENZİN AYLIK BAZDA YÜZDE 9,1 ARTTI

Öte yandan, geçtiğimiz ay enerji fiyatlarındaki artış tüketici enflasyonundaki artışta etkili olurken, benzin fiyatları aylık bazda yüzde 9,1 oranında artarak genel TÜFE’deki aylık yükselişin yarısından fazlasını meydana getirdi.

Enerji endeksi geçtiğimiz ay yüzde 5,2 oranında yükselirken, bu endeksteki artış ağustosta yüzde 2,1 olarak gerçekleşmişti.

BENZİN EYLÜL YÜZDE 6,5 YÜKSELDİ

Bu kapsamda enerji fiyatlarındaki artışın hızı bir ayda net bir şekilde artarken, benzin fiyatları mevsim etkilerinden arındırılmamış hesaplamada geçtiğimiz ay yüzde 6,5 arttı.

ELEKTRİK FİYATLARI ARTTI, DOĞAL GAZ DÜŞTÜ

Enerji endeksi yıllık bazda ise yüzde 21,4 artarken, benzin fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 34,2’yi buldu. Elektrik fiyatları ise geçtiğimiz ay yüzde 0,2 oranında artış yaşarken, doğal gaz fiyatları ise yüzde 0,3 düştü.