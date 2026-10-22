Güncel hububat fiyatları 22 Ekim 2026

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Konya Ticaret Borsası, 22 Ekim 2026 Perşembe tarihli güncel hububat fiyatlarını ve satış miktarlarını paylaştı. Buna göre, toplam 171 ürün için yapılan satış işlemlerinde 4 milyon 675 bin 500 kilogram ürün el değiştirdi. Satışa sunulan ürünlerin tümü satıldı.

22 EKİM 2026 MISIR FİYATLARI

Paylaşılan verilere göre, en yüksek işlem hacmi mısırda yaşanırken, toplam 3 milyon 257 bin kilogram mısırın işlem gördüğü piyasada kilogram fiyatı 13,20 TL ile 16,90 TL arasında değişti. Bu kapsamda mısırın ortalama fiyatı 15,25 TL oldu.

22 EKİM 2026 ARPA FİYATLARI

Arpada ise 483.000 kilogram ürün işlem görürken, kilogram fiyatı en düşük 15,36 TL, en yüksek 15,44 TL oldu. Arpada ortalama fiyat ise 15,41 TL olarak kayıtlara geçti.

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22 EKİM 2026 BUĞDAY FİYATLARI

Öte yandan, makarnalık buğdayda kilogram fiyatı 15,81 TL ile 18,65 TL arasında değişirken, ortalama fiyat 17,71 TL oldu.

Kırmızı sert buğdayda fiyatlar 16,90 TL ile 21,46 TL arasında değişti. Ayrıca bu üründe ortalama fiyat 18,95 TL olarak gerçekleşti.

Diğer kırmızı buğdayda ortalama fiyat 17,84 TL olurken, işlem miktarı 528 bin kilogramı buldu.

22 EKİM 2026 KURU FASULYE FİYATLARI

Son olarak, kuru fasulyede kilogram fiyatı 43 TL ile 62,20 TL arasında değişirken, ortalama fiyat 47,80 TL oldu.