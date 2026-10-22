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Taksitli alışverişlerde vade süresi değişti

Ticaret Bakanlığı, senetli satış gibi kredi kartı ve alışveriş kredisi haricindeki taksitli harcamalarda TV, beyaz eşya ve mobilyaya 9 aya kadar, yurt içi yolculuk ve konaklama harcamalarına ise 18 aya kadar vade uygulanacağını duyurdu.

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Eklenme 22.10.2026 - 09:05
Güncellenme 22.10.2026 - 09:07

Taksitli alışverişlerde yeni dönem başlarken Ticaret Bakanlığı, 15 Ekim 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik düzenlemesinden sonra kredi kartı ve alışveriş kredisi haricinde kalan taksitli satışlarda geçerli olacak vade sürelerini duyurdu.

TAKSİT SÜRESİ FARKLILIK GÖSTERECEK

Yeni değişiklik özellikle senetli satışları ve satışın ardından borcun taksitlendirilmesini kapsarken televizyonlarda taksit süresinin ürünün fiyatına göre farklılık göstereceği öğrenildi.

5 BİN TL SINIRI

Fiyatı 5 bin TL’nin altında olan TV’lerde 9 aya kadar taksit imkânı sağlanırken fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olan TV’lerde azami taksit süresi 4 ayla sınırlandırılacak. Video, kamera ve ses sistemleri gibi elektronik eşyalarda ise 4 aylık taksit limiti uygulanacak. Tablet bilgisayar satışlarında ise 6 aya kadar taksit olanağı sunulacak.

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BEYAZ EŞYA VE MOBİLYADA 9 AY

Beyaz eşya ve mobilya harcamalarında azami taksit süresi 9 ay olarak belirlenirken buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi ürünlerde fiyat ayrımı olmadan bu sınır uygulanacak. Koltuk takımı ve yatak odası grubu gibi mobilyalar da aynı kapsamda yer alacak.

EN UZUN VADE 18 AY

En uzun vade seçeneği ise yurt içi yolculuk ve konaklama harcamalarında geçerli olurken hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama hizmetleriyle ilgili yurt içi harcamalarda 18 aya kadar taksit imkânı sunulabilecek.

TÜM ÖDEME YÖNTEMLERİNİ KAPSAMIYOR

Fakat açıklanan süreler bütün ödeme yöntemleri için geçerli olmayacak. Kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanıyla gerçekleşen harcamalarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) belirlediği kurallar uygulanacak. Vatandaşların harcama öncesinde ödeme yöntemini, azami taksit seçeneğini ve varsa ek şartları kontrol etmesi gerekecek.

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