Milli Eğitim Bakanlığı’nın mülakat sisteminden geri adım atmaması sonucunda yaşanan yargı süreci nedeniyle 20 bin öğretmen atamasında süreç tamamlanamadı. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken yeni açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenerek gündemdeki iddialara açıklık getirmesini istedi.

Sonuçlar E-Devletten Açıklandı, Sonra Geri Çekildi

Gündemde yer alan iddialara göre Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını e-devlet üzerinden yayınladı. E-devlet aracılığı öğretmen adaylarına gönderilen sonuçlar duyuru yapılmadan hemen geri çekildi. Bu duruma dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, açıklamasında “Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir süreci yönetemediği gibi bu süreci de yönetemiyor. Milli Eğitim Bakanı’nın gereğini yapmasını ve sorumluluk almasını, kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyorum” diyerek iddialara açıklık getirilmesini talep etti.

Seçim öncesinde AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılığı ile mülakatları kaldırılacağı yönünde vaat verdiğini ancak seçim sonrasında ise tamamen ters bir yönde karar alındığını söyleyen Suat Özçağdaş, Bakan Tekin’in süreci yönetmediğini belirtti. Genç öğretmenlerden ve vatandaşlardan bu şekilde oy istendiğini ancak mülakatlar ile binlerce kişinin zora sokulduğunu belirten Suat Özçağdaş “Mülakatlar hiç olmamalıydı. Danıştay kararını bekliyorlarsa, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için de beklemeliydiler. Kendilerine emanet edilen verileri düzgün bir şekilde koruyabilmeliydiler. Öğretmenlerimizin haklarını gasp etmemeliydiler.” diyerek sözlerini noktaladı.

Suat Özçağdaş açıklamaları sonrasında gözler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e çevrildi.