Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle, Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada hattı Bozcaada’dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli’den saat 15.00 ve 19.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada’dan saat 17.00, Kabatepe’den saat 19.00 seferleri yapılamayacak.

Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatları tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler saatsiz olarak devam edecek.