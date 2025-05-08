ABD Temyiz Mahkemesi, Rümeysa Öztürk’ün Vermont’a Nakil Kararını Onayladı

ABD’de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Temyiz mahkemesi, Öztürk’ün Vermont eyaletine nakledilmesine karar verdi.

30 yaşındaki Rümeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi’nde çocuk gelişimi alanında doktora yaparken, 25 Mart’ta Massachusetts’te gözaltına alınmıştı. İlk etapta yer sorunu gerekçesiyle Vermont’a, ardından binlerce kilometre uzaklıktaki Louisiana eyaletine sevk edilen Öztürk’ün avukatları, müvekkillerinin yargılamasının Vermont’ta sürdürülmesi için başvuruda bulunmuştu. Vermont’taki mahkemenin bu yönde karar vermesi üzerine ABD hükümeti itiraz etmiş, geçici durdurma kararı alınmıştı. Ancak ABD Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi, alınan kararı bozarak Öztürk’ün en geç 14 Mayıs’a kadar Vermont’ta bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne ait bir merkeze nakledilmesine hükmetti.

Öztürk hakkında biri federal, diğeri göç mahkemesinde olmak üzere iki ayrı dava süreci devam ediyor. Federal mahkemedeki duruşmanın 9 Mayıs’ta Vermont’ta yapılması planlanırken, göç mahkemesindeki duruşmanın 21 Mayıs’ta Louisiana’da gerçekleşeceği bildirildi. ABD İç Güvenlik yetkilileri, vizesi iptal edilen öğrencinin sınır dışı edilmesini talep ediyor.

Süreç Hukuka Aykırı İlerliyor

Öztürk’ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkiline yöneltilen suçlamalara ilişkin herhangi bir delil sunulmadığını ve gözaltı sürecinin hukuka aykırı şekilde yürütüldüğünü belirtti. Khanbabai, öğrencinin gözaltında bulunduğu süre boyunca 11 astım atağı geçirdiğini ve sağlık durumunun kötüye gittiğini açıkladı. Avukat ayrıca, müvekkilinin tutuklu bulunmasının yasal dayanağının olmadığını ve tek çözümün serbest bırakılması olduğunu vurguladı.

ABD yönetimi, Öztürk’ün “Hamas’ı desteklemek” suçlamasıyla soruşturulduğunu belirtti. Ancak öğrencinin savunma ekibi, bu suçlamaların dayanağının yalnızca üniversite gazetesinde yayımlanan ve İsrail politikalarını eleştiren bir makaledeki imzası olduğunu ifade etti. Söz konusu yazıda, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonları “soykırım” olarak tanımlanmış ve üniversitenin İsrail bağlantılı kurumlarla ilişkilerini kesmesi talep edilmişti.

Rümeysa Öztürk’ün tutulduğu Louisiana’daki ICE merkezini ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley, öğrencinin iyi bir ruh hali içinde olduğunu ancak anayasal haklarının ihlal edildiğini dile getirdi. Pressley, Öztürk’ün tutukluluk halinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.