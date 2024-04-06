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Anadolu Otoyolu’nda Otomobil İle Cipin Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre otoyolun İstanbul istikametinde M.G. idaresindeki 06 AAK 22 plakalı otomobil, Kuzören köyü mevkisinde aynı yönde seyreden F.A.A. yönetimindeki 06 DOl 796 plakalı cip ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan N.G. yaralandı. Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Trafik Kazası

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