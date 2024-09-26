Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan ve başarılı bir performans sergileyen Arda Güler, takımın sponsorluk anlaşması sonrasında spor, son model bir arabaya sahip oldu. Real Madrid’in BMW ile yaptığı sponsorluk anlaşması sonrasında takım oyuncularına tercih ettikleri araçlar teslim edildi. Arda Güler’in tercihi ve yeni aracının fiyatı ise Türkiye’de gündem oldu.

Arda Güler’in Yeni Arabası Ne, Kaç Para?

Arda Güler’in yeni arabası BMW i7 xDrive 60 oldu. Geçtiğimiz sezon BMW XM’yi tercih eden oyuncu, bu yıl elektrik yeni modele geçiş yaptı. Arda Güler’in yeni arabasının fiyatı ise 140 bin Euro. Aracın Türkiye’deki satış fiyatı ise 9.481.500 lira. Real Madrid’de tercihleri ile dikkat çeken diğer oyuncular ise şöyle;