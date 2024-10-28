29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle yarın tüm ülke genelinde resmi tatil. Bu nedenle banka, kamu kurum ve kuruluşlarıyla pek çok özel sektör çalışanı işe gitmeyecek. Ancak bugün de yarım gün tatil ilan edilmesi nedeniyle vatandaşlar hangi yerlerin açık olduğunu araştırmaya başladı. Haftanın ilk gününde özellikle bankalarda işi olanlar bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün bankalar açık mı? Tatil yarım gün mü olacak tam gün mü? İşte merak edilenler…

28 Ekim Bugün Bankalar Açık mı?

Bugün bankalar açık. Ancak öğlene kadar hizmet verecek bankalar öğleden sonra tatil olacak. Bu nedenle de bankalarda işi olan vatandaşların öğle arasına kadar bankalara gitmesi gerekiyor. Öğleden sonra başlayacak tatil 29 Ekim Salı günü devam edecek. Bankalar normal mesaiye 30 Ekim Çarşamba günü itibariyle devam edecek.

Ayrıca bankaların tatil olması nedeniyle EFT ve havale işlemlerinde limitleri geçenler için kritik bir durum söz konusu. Limit üstü transfer yapacakların işlemleri 28 Ekim öğleden sonra yapılması halinde 30 Ekim Çarşamba gününe kadar hesaplara yansımayacak. Bu nedenle fast dışında limitleri aşan para transferi yapacakların bu detaya da dikkat etmesi gerekiyor.