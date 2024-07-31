Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu Rize’de geçirdi. Çeşitli temaslarda bulunan ve açılışlara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize ziyaretinde Çarık anısı anlatıldı. Erdoğan’ın yakınlarından Nermin Çetinoğlu’nun anlattığı bu anıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesi merhum Tenzile Erdoğan’ın çarıkların yırtılmamasına karşı verdiği mücadele ve Aron Tepesi’ne kadar yürüdüğü belirtildi. Bu hikaye sonrasında Türkiye gündeminde Aron Tepesi yer aldı. Peki, Aron Tepesi nerede? Çarık anısı ne?

İşte Çok Merak Edilen Çarık Anısı

Nermin Çetinoğlu’nun anlattığı Çarık anısı şöyle;

Cumhurbaşkanımızın annesi Tenzile hala benim annemin dayısının kızı oluyor. Annem ile Tenzile hala beraber yola çıkarlardı. Çarıklarını sepete koyarlardı. Aron Tepesine kadar yalınayak yürüyerek giderlerdi. Oradan sonra çarıklarını giyerlerdi. Oradan da Rize’ye kadar inerlerdi. Orada hamsi, tuz gibi gıdalar alarak sepetlerine koyarlardı. Tekrar gelirlerdi Aron Tepesine. Tekrardan çarıklarını çıkararak yalın ayak yürümeye başlarlardı. O zaman o kadar yoksulluk vardı. Çarıklara sert olduğu için suya koyarlardı. Suya koyup yumuşatırlardı. Yumuşattıktan sonra giyerek Rize’ye inerlerdi. Rize’nin merkezi daha hareketli olur diye giyerlerdi. Merkeze yalın ayak gitmezlerdi. Çarıklar tepeye gidene kadar ‘Yırtılmasın’ diye giymezlerdi. O zaman yoksulluk vardı. Merkeze bizi yalın ayak görmesinler diye çarıkları giyerlerdi. Arkalarında sepetlerle giderdi. Senede bir mısırları kazardık. O zaman başka bir şey yoktu. O mısırları toplayacağız. Mısır unu yapmak için değirmene götürürdük. Ondan sonra mısır ekmeği yerdik. O zaman bolluk yoktu. Şimdi çayımız var. Her şey elimizin altında. Tenzile hala eskiden annemin yanına gelirdi. Paranın nasıl bir şey olduğunu bile bilmezdik. 15 yaşındaydım o zaman. Cebime 1 lira girmezdi. Şimdiki çocuklar eskisi gibi değil. O zaman fakirlik vardı

Çarık Anısının Geçtiği Aron Tepesi Nerede?

Çarık anısının geçtiği Aron Tepesi Rize il sınırları içerisinde yer alıyor. Rize’nin Sütlüce köyünde yer alan bu tepe, adını köyün eski adından almaktadır. Osmanlı döneminde köyün adı Aron olurken bölgedeki pek çok yer de Aron Tepesi, Aron Zirvesi gibi isimlerle günümüze gelmiştir. Köyün adı sonradan Sütlüce olarak değiştirilse de bölgedeki en yüksek zirvelerden birisi olan tepenin ismi Aron Tepesi olarak kalmıştır.