Diyanet İşleri Başkanlığında Üst Düzey Görev Değişiklikleri Gerçekleşti

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda üst yönetimde önemli görev değişiklikleri yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurumun yönetim kadrosunda yer alan bazı başkan yardımcıları ve genel müdürlerin görevleri sona erdi.

Karar kapsamında, önceki başkan Ali Erbaş döneminden kalan 4 başkan yardımcısı ile 9 genel müdür görevden alındı.

Yerlerine atanan yeni isimler arasında Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler başkan yardımcısı olarak görev alacak. Ayrıca Hüseyin Demirhan, Metin Akbaş, Ensari Yentürk, Hamza Bayram, Nafiz Fethi Yalçınkaya, Sinan Kazancı, Halit Güldemir, Mehmet Arslan ve Ertuğrul Coşkun genel müdürlük görevine getirildi.