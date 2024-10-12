Türkiye’de hizmet veren işletmelerin dana etini de kullandığının anlaşılması sonrasında milyonlarca vatandaş tedirginlik yaşadı. Herkesin tercih ettiği ve gittiği restorandaki domuz eti skandalı sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapılmıştı. Açıklamada bilmeden domuz eti yemenin dinen bir sakınca yaratmayacağı belirtildi. Ortaya çıkan olaylar sonrasında ise milyonlarca kişinin aklında domuz eti nasıl anlaşılır, domuz eti dana etinden nasıl ayırt edilir sorusu yer aldı.

Domuz Eti Nasıl Anlaşılır?

Uzmanlardan yapılan açıklamalarda özellikle pişirilen ve köfte gibi hazırlanan etlerde domuz etinin ayırt edilemeyeceği belirtildi. Ancak dikkatli tüketiciler, tat, doku gibi detaylar ile dana eti ve domuz etini ayırabilir. İşte 5 kriter ile domuz etini dana etinden ayırma yöntemleri.

Renk

En ayırt edici özellik renk. Dana eti daha kırmızı ve koyu renklerde olurken domuz eti daha açık renklerde oluyor. Tavuk etine daha çok benzeyen domuz eti, bu sayede dana etinden ayırt edilebiliyor.

Lif

İki eti ayırt edebilecek bir diğer özellik ise lif. Dana etinin lifleri çok daha yoğun ve belirgin çizgiler ile ayırt edilebiliyor. Domuz eti ise daha seyrek ve ince lifleriyle dana etine göre farklı bir yapıya sahip.

Yağ

Dana eti ile domuz etini ayırtmanın bir diğer yöntemi ise yağ. Domuz eti kalın fakat çok yumuşak bir yağa sahiptir. Dana eti ise daha yoğun, sert ve kalın yağ yapısı ile farklıdır. Domuz etinde yağ ile etin ayrılması çok zordur.

Doku

Dana eti, domuz eti arasında dokusal anlamda da fark barizdir. Domuz eti daha yumuşak ve esnektir. Dana eti ise çiğnendiğinde dahi daha sert yapıdadır. Domuz eti yiyen bir kişinin daha lokum, esnek yapısıyla eti fark etmesi mümkün.

Koku

Dana eti ile domuz etini ayırt etmek için en etkili yöntemlerden ve sonunda teknik kokudur. Domuz eti, etten ziyade balık gibi kokar. Dana etinin klasik kokusu domuz etinde bulunmaz. Dana eti daha ağır ve keskin kokar.