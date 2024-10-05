Elektrikli araçlar çok daha farklı modellerde yer almaya başladı. Off-road alanında da elektrik araç üreten şirketler, farklı pazarlarda yeni modellerini satışa çıkarmaya başladı. Türkiye’de öncü modellerden birisi ise Mercedes’ten geldi. Mercedes, Mercedes-Benz G 580 adındaki elektrikli off-road aracını Türkiye’de satışa çıkardı.

Mercedes-Benz G 580 Kapadokya’da Tanıtıldı

Yeni modeli için Kapadokya’da özel bir tanıtım gerçekleştiren Mercedes, tüm ilgiyi yeni modeli üzerine çekmeyi başardı. Elektrikli arazi aracı için en çok merak edilen ise performanstı. Ancak tanıtımlarda yüksek performans sunabilecek şekilde üretilen yeni Mercedes-Benz G 580’nin çevre dostu yapısıyla da diğer off-road araçlarına fark yarattığı görüldü.

Mercedes-Benz G 580 Özellikleri Ne?

Mercedes-Benz G 580 özel bir G-Turrn özelliğine sahip. Kendi ekseninde dönebilen bu araç, özel yapısıyla çok farklı. Üstelik iyileştirilmiş ses deneyimi de G-Roar teknolojisin kullanıldığı araç, böylece arazide işleri çok daha kolay hale getiriyor. Üç vitesli akıllı arazi fonksiyonu ile zorlu alanlarda dahi kolay bir şekilde yolculuk yapılmasını sağlayan yeni model, dik yamaçlar, kayalık alanlarda dahi konforlu ve güvenli bir sürüş imkanı sağlıyor.

100 kilometreye 5saniyede çıkabilen araç, 587 beygir güce sahip. Maksimum hız ise 180 km/s olarak duyuruldu.

Mercedes-Benz G 580 özellikleri arasında öne çıkanlar şöyle;

85 cm su derinliğini aşma

35 derecelik tırman açısıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca,

116 kWh kapasiteli batarya

450 km menzil

200 kW şarj kapasitesi

32 dakikada tam şarj

Mercedes-Benz G 580 Fiyatı

First Edition adı verilen paketi ile şu anda satışa sunulan Mercedes-Benz G 580 modelinin fiyatı 13 milyon 540 bin 500 TL.