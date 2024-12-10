Esra Erol’da aylardan beri işlenen Fatih Aydın kayıp dosyası için dün programdaki ihbarlar sonrasında önemli gelişmeler yaşanmıştı. 7 Temmuz 2024’ten beri kayıp olan ve hakkında hiçbir ipucu bulunmayan Fatih Aydın ile ilgili ihbarda öldürüldüğü öne sürüldü.

Esra Erol’da Fatih Öldürüldü mü?

İddialara göre Fatih öldürüldü. Gizli bir tanık tarafından gündeme getirilen olayda Fatih Aydın’ın kafasına vurularak darp edildiği ve öldürüldüğü, sonrasında ise gömüldüğü öne sürüldü. Olayla ilgili baba Mahmut Aydın’ın sorumlu olduğu ve gömme işlemlerinin iddiaların odağındaki Cem tarafından yapıldığı iddia edildi.

Gizli tanığın iddiasına göre Fatih Aydın, Küçükçekmece Gölü bölgesine gömüldü. Dün ekipler tarafından bölgede araştırmalar yapılsa da olay gizli tutuldu. İddialar dışında Fatih Aydın’ın öldüğüne dair bir işaret, iz bulunmuyor.

Cem Kim?

Cem, bölgede yaşayan ve sürekli alkol alan bir kişi olarak tanıtıldı. Baba Mahmut Aydın ile tanıştığı öne sürülen Cem’in aynı zamanda olayın araştırılması sırasında da ismi geçen birisiydi.

Baba Neden Programda Yok?

Çocuğunu aramak için Esra Erol’da programına başvuran baba Mahmut Aydın, programa katılmama kararı aldı. Bu nedenle programda bulunmuyor.