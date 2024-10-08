Asgari ücret için gözler şimdiden 2025’e çevrilmiş durumda. Temmuz ayında yapılmayan ara zam nedeniyle 2025 Ocak için yüksek zam bekleyen milyonlarca vatandaş, alınacak kararı bekliyor. Farklı uzmanlardan farklı bilgiler gelmeye devam ederken yeni açıklama Fatih Portakal’dan geldi. Asgari ücret için kulis bilgisi aldığını ve bu duyumu paylaşmak istediğini söyleyen ünlü isim, bu açıklaması ile tüm Türkiye’de gündem oldu.

Fatih Portakal’dan Asgari Ücret Açıklaması

YouTube üzerinden yayın yapmaya başlayan Fatih Portakal, yayınlarında gündemdeki konularla ilgili paylaşım yapıyor. Bu kapsamda Ocak 2025 zammına değinen Portakal, asgari ücret için 23 bin TL’lik bir zammın öngörüldüğünü aktardı. 17.002 TL olarak ödenen asgari ücretin 23.000 TL olması halinde zammın beklentileri karşılamayacağını da aktaran ünlü haberci, bu konuda Deutsche Bank’ın verisine dikkat çekti.

“Eğer o oran verilecek olursa bu oranda bir zam yapılırsa millet gerçekten isyan eder. Onun da bir öngörüsü bu. Ancak bu öngörüyü oranı veren kurum mutlaka içeriden bir bilgi almıştır. Bizimle de birtakım analizlere dayanılarak paylaşılıyordur” diyerek bu durumu gündeme taşıyan Fatih Portakal, yüzde 60 civarında bir zam yapılması gerektiğini aktardı. Deustche Bank’ın yüzde 25 ile 30 arasında bir zam beklediğini duyurmasına tepki gösteren Portakal, böyle bir karar alınması halinde Türkiye’de ciddi bir tepkinin ortaya çıkacağını söyledi.

Fatih Portakal “Hükümetin telkini çok önemli. Hükümet ben tarafsızım diyor. Hükümet yetkilileri yüzde 25-30’a evet derseniz,TÜRK-İŞ yetkilileri bunu kabul etmek zorunda kalacak. Üretimden gelen gücünü kullanmıyorsan hiçbir anlamı yok. Asgari ücret istenilen oranda artmazsa vatandaşları meydanlarda görebiliriz. Milleti sefillere oynatıyorlar? Sefil olmak ister miyiz? İtiraz edeceğiz, çalışmaktan gelen üretimden gelen gücümüzü kullanacağız” diyerek kulis bilgisini ve asgari ücret değerlendirmesini noktalarken vatandaşlar sosyal medyadan böyle bir zammın kabul edilemez olduğunu söylemesi dikkat çekti.