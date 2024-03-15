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Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 16 Kişi Tutuklandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 123 yabancı uyruklu yakalandı, gözaltına alınan 25 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 16'sı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 1 Şubat-14 Mart arasında 13 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 123 kişi yakalandı, yabancı uyrukluların ülkeye girişini sağladığı tespit edilen 25 kişi de gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16’sı hakimlikçe tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9’u serbest bırakıldı.
Bazıları otomobil bagajında yakalanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Göçmen Kaçakçılığı

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