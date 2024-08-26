Sosyal medya üzerinden kurallara uymayan ve reklam yapan influencerlar için Reklam Kurulu harekete geçti. Geçtiğimiz yıl 5 isim ceza alırken 2024 yılında bu rakam 11 kişiye ulaştı. Yüksek oranda ceza kesilirken toplam cezanın ise 6 milyon 388 bin 802 TL olduğu belirtildi.

Mart 2022’de Proje Başlamıştı

İnfluencer reklamlarına yönelik inceleme yapay zeka ile taranarak tespit edilmeye başlandı. Mart 2022 itibariyle başlayan bu proje kapsamında reklam yapılan içeriklerin reklam olduğunun açık bir şekilde belirtilip belirtilmediği incelendi. Projenin başlamasıyla bu oran yüzde 57’den yüzde 11’e düşmüş olsa da hala kuralları ihlal eden isimler var. Bu nedenle de para cezası ile yaptırımlar sürüyor.

Influencer İsimlere 39 Durdurma ve 11 İdari Para Cezası

Reklam Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda 2024 yılının ilk 6 ayı itibariyle 39 durdurma cezasının verildiği belirtildi. 11 hesap için ise durdurma ve idari para cezası uygulandı. Tespit edilen içeriklerin düzeltilmesi ya da kaldırılması istenirken toplam ceza miktarının 6 milyonu aşmış olması dikkatlerden kaçmadı. 2023 yılında 347 bin 128 TL olarak belirlenen ceza, 2024 yılında değerleme oranında arttırılarak 550 bin 59 TL’ye yükseltildi. Bu kapsamda ihlal yapan bir isim için en az 550 bin 59 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

2023’te 5 influencera 1 milyon 352 bin 808 lira idari para cezası uygulandı. Bu yıl ise rakamlar arttı. Öyle ki 2024 yılında 11 influencera 5 milyon 35 bin 994 lira idari para cezası uygulandı ve 6 aylık süre içerisinde dahi 5 kata varan bir artış yaşandı.