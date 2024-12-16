Türkiye’nin önde gelen aktörlerinden birisi olan Kadir İnanır, 24 Mart tarihinde beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Evinde tedavisi devam eden Kadir İnanır’ın son durumu hakkında eşi Jülide Kural açıklama yaptı.

Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavi sonrasında 4 Nisan itibarıyla taburcu edilen Kadir İnanır’ın son durumuna dair özellikle sosyal medyada farklı iddialar gündeme geliyordu. Bu durum çifti rahatsız ederken konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Jülide Kural gündemde yer alan iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek Kadir İnanır’ın son durumunu paylaştı.

Kadir İnanır’ın Son Durumu Ne?

Uzun zamandan beri bu rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Kadir İnanır beynine pıhtı attığı için ivme geçirmişti. Tedbir amaçlı entübe de edilen sanatçı ağır geçen operasyonların ardından hem tedavisine devam etmeye hem de fizik tedavisi almaya başladı.

75 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulunan eşi zor süreçten geçtiklerini ve 9 aydan beri devam eden tedavinin şu an için iyi gittiğini ifade etti. Gündemde yer alan asılsız haberlere de sitem eden Jüride Kural, kendisi dışında yapılan açıklamalara ve gündeme gelen haberlere dikkat edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kural, “Doktorlarımızın en başından beri bizi hazırlamasıyla zorlu zamanları yaşayacağımız gerçeğini aslında yaşayarak anladık desek daha doğru olur. Tüm bu zorluklara inat güçlü bir yaşama direnci ile Kadir İnanır bugün çok daha iyi ve iyiye gidiyor. Yine de zaman-sabır-mücadele bu sürecin vazgeçilmez temelleri olacak. Bir gün yakında eminim artık kendisi paylaşacak duygu ve düşüncelerini. O güne kadar mücadeleye devam” dedi.