Kayseri’de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriye uyruklu bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı.

Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi’ndeki pazar yerinde bulunan tuvalette Suriye uyruklu İ.A’nın (26) amcasının kızı Suriye uyruklu 7 yaşındaki M.A’ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından dün gece yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye erinin yaralandığı öğrenildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. Olaylarla ilgili Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda 26 rapor düzenlendi. Çeşitli sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapanlarla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi’ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıklamıştı.