Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, sokak köpeklerine dair pek çok detayı ve düzenlemeyi içeriyordu. Düzenleme pek çok tartışmayı beraberinde getirse de geçtiğimiz günlerde teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tüm maddeleri kabul edilirken teklif yasalaştı. Böylece alınan kararlar ve kabul edilen düzenlemelerin yürürlüğe gireceği de kesinleşmiş oldu. Türkiye’de ise milyonlarca kişinin aklında köpekler toplanıyor mu Sokak köpekleri yasası meclisten geçti mi soruları yer aldı.

Köpekler Toplanıyor mu?

Sokak hayvanları yasası kapsamında sokaklardaki köpekler toplanacak. Bu nedenle Silvan Belediyesi köpek toplaması olayı gibi örnekler gündeme gelebilir. Düzenlemeler kapsamında Türkiye’deki tüm hayvanlar kayıt altına alınacak. Sahipli hayvan ve sahipsiz hayvan olarak tanımlanacak bu hayvanlarda, sahibi olan ve sokağa salındığı belirlenen hayvanlar için sahiplerine cezai işlem uygulanacak. Sahipsiz hayvanlar ise belediyelerin yükümlülüğü altında barınaklarda ve oluşturulan yaşam alanlarında bakılacak.

Sokak Hayvanları Yasası Maddeleri Neler?

İşte sokak hayvanları yasası maddeleri;

Hayvanlar “Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis” şeklinde tanımlanan hayvan bakımevlerinde tutulacak. Tüm belediyelerin ayrılan kaynaklarla bu tür tesisleri kurması, hayvanları bu yerlerde bakma başlaması zorunlu tutulacak.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul edilecek.

Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak, eğitim çalışmaları yapacak.

Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 9. maddesindeki “Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır.” hükümleri uygulanacak.