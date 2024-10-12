Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan vatandaşlar için yeni bir vergi sistemi getirilecek. Yapılan açıklamalara göre bu limit üzerindeki vatandaşların her bir kartından her ay 750 TL alınacak. 750 TL savunma sanayi katkısı adı altında yapılacak alımlar nedeniyle vatandaşlar kart limitlerini düşürmek için bankaları aramaya başladı. Peki, kredi kartı limiti düşürülür mü? Limit düşürme işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar…

2024 Kredi Kartı Limiti Nasıl Düşürülür?

Düzenlemenin duyurulması sonrasında kredi kartı limitini düşürmek isteyenlerin yapabileceği tek işlem bankaya başvuru yapmak. Online bankacılık ya da mobil bankacılık ile görüşme yapacak müşteriler, kart limitlerinin düşürülmesini talep edebilecek. İstenilen sonucu alamayan müşterilerin ise konuyla ilgi resmi mercilere itirazda bulunma hakkı bulunuyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte 750 TL’lik kesinlik kazanması sonrasında milyonlarca vatandaş kredi kartı limiti düşürme işlemlerine başlaması dikkat çekti. Hükümetten bu konuyla ilgili farklı bir adım atılması da gündemde konuşulanlar arasında.

kredi kartı limitini düşürülebilmesi adına mobil bankacılık üzerinden işlem yapılamıyor. Limiti artışı yapılabilse de limit düşürme işlemleri yetkili banka personelleri aracılığı ile yapılıyor. Ancak bankalar çok sayıda gelen başvuru sonrasında bu konuya karşı acil duruma geçmiş durumda. Şubelere giderek kesin sonuç alacak müşteriler bankaların limit düşürmek istememesi halinde şikayette bulunabilir.