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Lapseki Belediye Başkanı Öztürk Mazbatasını Aldı

İYİ Partiden Lapseki Belediye Başkanı seçilen Atilla Öztürk, mazbatasını aldı.

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Lapseki Adliyesi’nde düzenlenen törenle mazbatasını alan Öztürk, daha sonra belediyeye geçti.

Belediye Başkanlığı görevini Eyüp Yılmaz’dan devralan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“31 Mart’ı atlattık. Çok adil ve güzel seçim oldu, hiçbir taşkınlık olmadan tamamlandı. Bizi destekleyen desteklemeyen bütün Lapseki’nin halkına, yaşlılarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Geçmiş iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Eyüp Bey’e ve ekip arkadaşlarına yapmış olduğu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Lapseki’ye bir çivi çakabilirsek ne mutlu bize. Bugüne kadar ilçeye hizmet eden tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum.”

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İYİ Partiden Lapseki Belediye Başkanı seçilen Atilla Öztürk, mazbatasını aldı.

Eyüp Yılmaz ise Öztürk’e başarı dileğinde bulundu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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