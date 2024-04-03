Lapseki Belediye Başkanı Öztürk Mazbatasını Aldı

Lapseki Adliyesi’nde düzenlenen törenle mazbatasını alan Öztürk, daha sonra belediyeye geçti.
Belediye Başkanlığı görevini Eyüp Yılmaz’dan devralan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
“31 Mart’ı atlattık. Çok adil ve güzel seçim oldu, hiçbir taşkınlık olmadan tamamlandı. Bizi destekleyen desteklemeyen bütün Lapseki’nin halkına, yaşlılarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Geçmiş iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Eyüp Bey’e ve ekip arkadaşlarına yapmış olduğu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Lapseki’ye bir çivi çakabilirsek ne mutlu bize. Bugüne kadar ilçeye hizmet eden tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum.”
Eyüp Yılmaz ise Öztürk’e başarı dileğinde bulundu.
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