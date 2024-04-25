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Marmarabirlik, Ortaklarına Alım Kampanyasının Son Ödemelerini Yarın ve 10 Mayıs’ta Yapacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2023-2024 yılı ürün alım kampanyasında teslim ettikleri ürünün karşılığında ortaklara yarın 600 milyon liralık ödeme yapacak.

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Birlikten tarafından yapılan açıklamaya göre, kampanya döneminde bedellerin yüzde 50’sini peşin ödeyen Marmarabirlik, kalanın yarısını 26 Ocak’ta ortakların hesaplarına aktardı.

Kampanya döneminin başında tüm kooperatif ortaklarına duyurulan ödeme planı çerçevesinde 600 milyon liralık ödeme yarın, 30 milyon lira tutarındaki ana taahhüt aşımı ve beyan fazlası ödeme ise 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Birlik olarak zor koşullarda üreticilere sahip çıktıklarını, bu kampanya döneminde de üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.

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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2023-2024 yılı ürün alım kampanyasında teslim ettikleri ürünün karşılığında ortaklara yarın 600 milyon liralık ödeme yapacak.

Piyasa koşullarına göre ürün alım fiyatları açıklanırken üreticinin hakkını koruduklarını, gübre ve zirai ilaç desteğiyle üretim maliyetlerini aşağı çektiklerini bildiren Asa, şunları kaydetti:

“Marmarabirlik kampanya başında açıkladığı ürün ödeme takvimi çerçevesinde ortaklarına günü gününe ürün bedellerini ödemiştir. Ürün alım döneminde son dilim ödeme tarihi nisan sonu olarak açıklanmıştı. Ödemelerin bir gün bile geçtiğinin örneği yoktur. İmkanlar ölçüsünde çoğu zamanda ödemeler öne çekilmiştir. Önceliğimiz aldığımız ürünü piyasa koşullarında satıp paraya çevirmektir. Aksi takdirde 2024-2025 ürün alım kampanyasında sıkıntı yaşanır. Fedakarlık yalnızca Marmarabirlik’ten beklenmemelidir. 2024, yüksek rekolte beklentisi sebebi ile zor bir yıl olacak, bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekir. Marmarabirlik asla zarar etmemelidir. Zarar ederse üreticisini destekleyemez. Bir yılı değil, geleceği düşünelim.”

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Marmarabirilik

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