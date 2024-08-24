Türkiye yeni bir hava akımı etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında 11 il için sarı, 2 il için de turuncu uyarı yapıldı. Açıklamalara göre İç Anadolu’nun Doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış etkili olacak. Özellikle Pazar günü etkisini gösterecek yağışlar nedeniyle vatandaşların temkinli olması gerektiği belirtildi.

Karadeniz Bölgesi’nde Yağmur Etkili Olacak

Bugün akşam saatleri itibariyle etkisi gösteren yapışlar yer yer sağanak ve gök gürültülü olacak. Doğu Karadeniz’de kuvvetli olacak yağışlar Giresun ve Trabzon’da etkisi gösterecek. Yağışlardan en çok etkilenecek bölgeler ise Rize ile Artvin’in kıyı kesimleri olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre bu iki ilde yağışlar çok kuvvetli hissedilecek.

Yağmur beklenen diğer iller ise şöyle; Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas’ın Güneyi, Adana’nın kuzey ve doğusu, Mersin kuzeyi ile Osmaniye.

İki İle Turuncu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu uyarı yaptığı iler ise Samsun ve Ordu oldu. Samsun’un batı ilçelerinde, Ordu’nun ise doğu bölgelerinde çok kuvvetli, şiddetli sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor.