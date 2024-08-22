Metrobüs kullanımının yoğun olduğu İstanbul’da bazı duraklarda hizmet verilmeyeceği açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) son dakika duyurusu ile vatandaşları bilgilendirirken beyaz yol çalışması kapsamında bir durağın hizmet dışı kalacağı açıklandı. Yarın 18.00 itibariyle kapatılacak durak nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için uyarılara dikkat etmesi ve yolculuk planlamasını da buna göre yapması istendi.

Hangi Metrobüs Durağı Hizmet Dışı Kalacak?

Yapılan resmi açıklamaya göre Beylikdüzü yönündeki Cennet Mahallesi durağı hizmet dışı kalacak. Yarın 18.00 itibariyle kapatılacak durak, 26 Ağustos Pazartesi 06.00 itibariyle yeniden kullanıma açılacak. Bu tarihe kadar Beylikdüzü yönündeki duraktan faydalanmak mümkün olmayacak. Ancak durak için Zincirlikuyu istikametinde herhangi bir değişiklik olmayacak ve bu durak hizmet verecek.

Küçükçekmece Durağı Ne Zaman Açılacak?

Dün itibariyle hizmet dışı kalan bir diğer durak Küçükçekmece Durağı ise 24 Ağustos Cumartesi günü 06.00 itibariyle hizmete girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlatmış olduğu Beyaz yol çalışması kapsamında güzergah üzerindeki diğer duraklar için de benzer süreçler yaşanacak.