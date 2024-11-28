Türkiye’de Milli Savunma Bakanlığı için personel alımının duyurulması sonrasında hareketlilik yaşandı. Milyonlarca kişinin alım yapılmasını beklediği bakanlık, 1000 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlayan ve yürürlüğe giren personel alım ilanı kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere personel alınacağı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Alımı Şartları

1000 personel alımının yapılacağı Milli Savunma Bakanlığı’nda başvurular bugün itibariyle başladı. 28 Aralık gün sonuna kadar devam edecek başvurular için kişilerin hızlı davranması gerekiyor. https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek başvuru işlemlerinde adaylar başvuru sonrasında mülakat sınavına girecek ve sağlık raporu işlemleri sonrasında son olarak güvenlik soruşturması geçirecek. Tüm bu adımları takip edenler ise Milli Savunma Bakanlığı personeli istihdam edilecek.

Başvuru sonrasında 1000 personel alımı için 10 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Başvuru tarihinin son gününe kadar değişiklik yapılmasına izin verecek.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınavı Ücreti Ne Kadar?

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı için sınav da düzenleyecek. Bu sınava girmek isteyenlerin 200 TL olan sınav ücretini ödemesi gerekiyor. Sınav ücreti ise Vakıfbank mobil bankacılığı üzerinden ödemeler yapılacak. Ödemelerde şubeler üzerinden de işlem yapılabilecek. Yapılacak alımlarda kadrolar ise şöyle;