Türkiye’de dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı çağrının tartışmaları sürüyor. AK Parti’den destek gören CHP’nin de eleştiri yöneltmediği bu çağrıya diğer parti ve isimlerden büyük tepkiler geldi. Bahçeli’nin “Gelsin TBMM’de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın.” diyerek yaptığı çağrıya bir tepki de İYİ Parti Milletvekili Müsavat Dervişoğlu’ndan geldi.

Müsavat Dervişoğlu Neden İp Fırlattı?

Müsavat Dervişoğlu bugün yaptığı açıklamalarda Devlet Bahçeli’ye ip fırlattı. “Bahçeli ‘Ben asamadım, sen as’ demişti. Mademki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as” diyerek yanında getirdiği fırlatan Müsavat Dervişoğlu’nun bu hareketinin ne anlama geldiği merak edilmeye başlandı. Bu olayın tarihi ise oldukça eski. Zira benzer bir hareketi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapmıştı.

Müsavat Dervişoğlu’nun İP Fırlatması Ne İfade Ediyor?

Müsavat Dervişoğlu’nun attığı ip, MHP lideri tarafından 2007’de benzer şekilde atılmıştı. Abdullah Öcalan’ın asılmaması üzerine tepki gösteren ve yanındaki ipi atan Bahçeli, “Oğluna gemi alacak kadar paran var ama Apo’yu asacak kadar mı bulamadın? Al sana ip, as da görelim.” demişti.

Müsavat Dervişoğlu da bu duruma yönelik tepki göstermek için benzer bir hamlede buldu.